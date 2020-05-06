Мария Машкова оказалась в центре опасной шпионской игры
06.05.2020, 23:40, Разное
Действия фильма разворачиваются незадолго до начала Великой
Отечественной войны. Героиня Марии Машковой, Ирина, замужем за главным
инженером наркомата электропромышленности СССР.
Ирина преподает немецкий язык в МГУ. К героине обращается
майор НКВД. Он просит помочь найти редкую книгу. Как оказалось, текст
издания фашисты используют для шифровки сообщений.
Героиня Марии Машковой оказывается в центре опасной шпионской
игры. Проблемы начинаются у мужа главной героини и ее друга Андрея. Они оказываются
под подозрением Народного комиссариата внутренних дел.
Фильм “Перевод с немецкого” снят по одноименному роману Марины
Постниковой. В ленте также работали: Павел Трубинер, Антон Феоктистов, Александр
Макогон, Мария Малиновская, Михаил Горевой, Алексей Матошин и другие. Премьера
теленовеллы “Перевод с немецкого” состоится 6 мая, в 21:20 мск на телеканале
“Россия”.
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