Мария Машкова оказалась в центре опасной шпионской игры

06.05.2020, 23:40, Разное

Действия фильма разворачиваются незадолго до начала Великой

Отечественной войны. Героиня Марии Машковой, Ирина, замужем за главным

инженером наркомата электропромышленности СССР.

Ирина преподает немецкий язык в МГУ. К героине обращается

майор НКВД. Он просит помочь найти редкую книгу. Как оказалось, текст

издания фашисты используют для шифровки сообщений.

Героиня Марии Машковой оказывается в центре опасной шпионской

игры. Проблемы начинаются у мужа главной героини и ее друга Андрея. Они оказываются

под подозрением Народного комиссариата внутренних дел.

Фильм “Перевод с немецкого” снят по одноименному роману Марины

Постниковой. В ленте также работали: Павел Трубинер, Антон Феоктистов, Александр

Макогон, Мария Малиновская, Михаил Горевой, Алексей Матошин и другие. Премьера

теленовеллы “Перевод с немецкого” состоится 6 мая, в 21:20 мск на телеканале

“Россия”.