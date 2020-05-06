 

Вор украл 60 булок из заведения общепита в Москве

06.05.2020, 23:40, Разное

Неизвестный вор украл из московского заведения общественного питания 60 булок. Их общая стоимость составила порядка 300 рублей, сообщает “Вечерняя Москва”.

Инцидент произошел еще 2 мая, однако широкую огласку получил лишь сегодня. В столичном управлении МВД сообщили, что мужчина был вооружен. Его попытался остановить работник заведения, но злоумышленник достал предмет, похожий на нож и вынудил его уйти. В настоящее время преступника разыскивает полиция.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Мнение: Странная какая-то эпидемия

05.05 / У Илона Маска родился шестой ребенок

01.04 / Адвокат Сергей Жорин рассказал об разделе имущества Оксаны Самойловой и Джигана

13.04 / ТОП-3 самых популярных в РФ брендов смартфонов первого квартала возглавил Honor

01.04 / Врачи отметили, что тип головной боли может указывать на разные проблемы со здоровьем

29.03 / Телеведущую Настю Ивлееву упрекнули в злоупотребление алкоголем на карантине

30.03 / Скандалы: Две киевские «башни»

06.05 / “Он тебя сожрет”: Шура принес в дом странного питомца

27.03 / Новый раскладной смартфон Samsung холодно приняли в России

05.04 / Яна Рудковская и Евгений Плющенко приняли участие в челлендже с переодеванием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска