Вор украл 60 булок из заведения общепита в Москве

06.05.2020, 23:40, Разное

Неизвестный вор украл из московского заведения общественного питания 60 булок. Их общая стоимость составила порядка 300 рублей, сообщает “Вечерняя Москва”.

Инцидент произошел еще 2 мая, однако широкую огласку получил лишь сегодня. В столичном управлении МВД сообщили, что мужчина был вооружен. Его попытался остановить работник заведения, но злоумышленник достал предмет, похожий на нож и вынудил его уйти. В настоящее время преступника разыскивает полиция.