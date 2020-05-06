Трамп объяснил причину отсутствия маски при осмотре завода в Аризоне
06.05.2020, 23:36, Новости дня
Президент Дональд Трамп заявил в среду, что он не надел маску во вторник во время осмотра завода корпорации Honeywell International в Аризоне после консультации с ее исполнительным директором. Сейчас ношение масок является обязательным для всех сотрудников завода Honeywell по производству средств индивидуальной защиты.
Выступая перед журналистами на мероприятии в Белом доме, посвященном Национальному дню медсестер и медбратьев, президент сказал, что он попробовал надеть несколько масок до подхода к прессе, в том числе, маски производства Honeywell, 3M и других фирм.
«Я ничего не могу поделать, если вы меня не видели. На мне была маска, но она мне не нужна. И я специально спросил у главы Honeywell … и он сказал, что она мне не нужна», – объяснил Трамп.
Отвечая на вопрос о том, как долго президент был в маске, Трамп сказал: «Не слишком долго, но я был в маске. [Маска] была на мне перед выходом на трибуну, но они сказали, что мне это не нужно». Президент добавил, что масок не было ни на ком из людей, участвовавших в осмотре предприятия, за исключением рабочих.
В среду компания Honeywell выпустила заявление, в котором говорится, что «в соответствии с протоколом, рекомендованным Белым домом, небольшое количество людей, непосредственно взаимодействующих с президентом … были протестированы на COVID-19 сразу перед мероприятием, получили отрицательные результаты и получили разрешение не носить маски… Все остальные присутствующие были в масках … в соответствии с правилами завода Honeywell».
Выступая в среду на мероприятии в честь Национального дня медсестер, Трамп также сообщил, что он объявит о новых членах рабочей группы Белого дома по коронавирусу к понедельнику. Группа сосредоточится на вопросах медицинского лечения и ослабления карантинных ограничений для бизнеса и общественной жизни.
Президент признался, что он думал, что сможет свернуть работу целевой группы раньше, однако, по его собственным словам, он «понятия не имел, насколько большой популярностью» пользуется рабочая группа.
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