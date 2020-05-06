Госдепартамент: события в Венесуэле – кампания режима Мадуро по дезинформации

06.05.2020, 23:36, Новости дня

США не имеют отношение к последним события в Венесуэле, заявил в среду Госдепартамент.

«Режим Мадуро проводит большую кампанию по дезинформации, что делает сложным разделение фактов от пропаганды. Мы прилагаем усилия, чтобы узнать больше, в том числе о деятельности двух граждан США, которые, как сообщается, находятся под стражей режима, а также о деятельности господина Гудро», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Николас Мадуро во время выступления в Каракасе

В Госдепартаменте отметили, что «будут внимательно изучать роль режима Мадуро в этой мелодраме и особенно роль очень большого кубинского разведывательного аппарата в Венесуэле. История лжи и манипуляций со стороны Мадуро и его сообщников, а также крайне сомнительное изображение ими деталей, доказывают, что ничто не должно приниматься за чистую монету, когда мы видим искажение фактов. Ясно, что прежний режим использует это событие для оправдания повышенного уровня репрессий».

Компания SilverCorp USA, руководитель которой Джордан Гудро признал, что стоит за операцией, удалила свои страницы в социальных сетях после появления информации о ее причастности к событиям в Венесуэле.

Эксперт Международного университета Флориды Александр Краутер отмечает, что планирование гражданами США свержения иностранного правительства является нарушением Закона о нейтралитете от 1794 года. Он добавляет, что США для разрешения кризисов использует дипломатические меры, как это, например, имело место в Венесуэле.

«Правительство Соединенных Штатов поддерживает группу «Лима», которая представляет собой группу стран Латинской Америки и в состав которой входит также Канада, стремящихся работать на международном уровне, чтобы найти решение венесуэльской проблемы. Так что это [события в Венесуэле] явно не американская правительственная операция», – считает Александр Краутер.

Он также подчеркивает, что «кубинцы управляют аппаратом внутренней безопасности в Венесуэле. Кубинская разведка, кубинское министерство внутренних дел – все они работают со службами безопасности Венесуэлы еще со времен Чавеса».

Александр Краутер добавляет, что последние события в Венесуэле даю