Учеными была найдена ось нарушения законов физики

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06.05.2020, 23:30, Новости дня

Специалистами были обнаружены отклонения в фундаментальной физической константе под названием постоянная тонкая структура. Эта константа определяет образование тонкой структуры атома и характеризует силу электромагнитного взаимодействия. Подобное указывает на существование оси нарушения законов физики во Вселенной.

Специалисты проанализировали электромагнитное излучение, которое испускается квазаром, находящимся на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли. Полученные данные специалисты использовали для четырех измерений постоянной тонкой структуры.

Результаты исследования указали на наличие различий в постоянной тонкой структуре. Это подтверждает то, что во Вселенной существует выделенное направление, где меняются законы физики.



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