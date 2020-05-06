 

«Первый канал» отреагировал на высылку корреспондента из Белоруссии

06.05.2020, 23:30, Новости дня

В пресс-службе «Первого канала» подтвердили высылку собственного корреспондента из Белоруссии и лишение аккредитации всей съемочной группы телеканала, назвав эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными.

«Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», – приводит сообщение пресс-службы «Первого канала» ТАСС.

Ранее МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. В ведомстве утверждают, что «решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности».

Напомним, в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение борьбы с коронавирусом в республике. Он также заявлял об «особом пути» Белоруссии в борьбе с коронавирусом. В результате к концу апреля Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России.

1 мая Всемирная организация здравоохранения потребовала от Белоруссии немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / В Москве умерли два пациента с подозрением на коронавирус

27.04 / Коронавирус: свежая подборка вбросов и дезинформации

26.04 / В Житомирской области за разбойное нападение задержали военного-контрактника

11.04 / BBC: Москва начинает закрывать въезд из других регионов

26.03 / Вопрос дня: Кому положены социальные выплаты из-за коронавируса?

05.05 / Антикоррупционный суд Украины поручил обеспечить Онищенко бесплатным адвокатом

25.04 / НАСА представило Трампу разработки для борьбы с COVID-19

26.03 / Мнения: Из-за вируса миру сейчас не до Украины

24.04 / В США предостерегли от лечения коронавируса противомалярийными препаратами

05.05 / В Украине утвердили проект строительства хранилища радиоактивных отходов, которые будут возвращаться из РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска