«Первый канал» отреагировал на высылку корреспондента из Белоруссии

06.05.2020, 23:30, Новости дня

В пресс-службе «Первого канала» подтвердили высылку собственного корреспондента из Белоруссии и лишение аккредитации всей съемочной группы телеканала, назвав эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными.

«Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», – приводит сообщение пресс-службы «Первого канала» ТАСС.

Ранее МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. В ведомстве утверждают, что «решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности».

Напомним, в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение борьбы с коронавирусом в республике. Он также заявлял об «особом пути» Белоруссии в борьбе с коронавирусом. В результате к концу апреля Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России.

1 мая Всемирная организация здравоохранения потребовала от Белоруссии немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом.