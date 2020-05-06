 

Путин подписал указ о страховых выплатах борющимся с коронавирусом медикам

06.05.2020, 23:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях в виде единовременной выплаты для медработников, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам с выявленным новым коронавирусом.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу <…>, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции <…>, и пациентами с подозрением на эту инфекцию <…>, дополнительные страховые гарантии в виде единовременной страховой выплаты», – говорится в тексте документа.

Указом устанавливается, что страховыми случаями, при наступлении которых производится выплата, являются смерть медработника в результате инфицирования коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей (2,7 млн рублей), причинение вреда здоровью в связи с развитием у медработника заболевания или осложнений, вызванных коронавирусом, и повлекших за собой временную нетрудоспособность (68,8 тыс. рублей), а также установленная «стойкая утрата» трудоспособности в результате осложнений после перенесенного заболевания (инвалиду I группы – 2 млн рублей, инвалиду II группы – 1,3 млн рублей, инвалиду III группы – 688 тыс. рублей).

В начале апреля на совещании с главами регионов глава государства предложил установить для медиков повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России. Он отметил это тем, что «такие специалисты находятся на передовой» борьбы с эпидемией.



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