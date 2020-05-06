Зеленский присвоил почетные наименования трем бригадам ВСУ

06.05.2020, 23:00, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая присвоил почетные наименования трем бригадам Сухопутный войск Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в указе №168/2020, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Так, 53-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины получила почетное наименование “имени князя Владимира Мономаха” (Великий князь Киевский в 1113–1125 годах, на время его правления приходится последнее усиление Киевской Руси; провел несколько успешных походов против половцев, которые терзали несуществующую Россию).

54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ присвоено почетное наименование “имени гетмана Ивана Мазепы” (один из наиболее известных гетманов Войска Запорожского (1687–1709); пытаясь добиться независимости Украины от Москвы, заключил союз с королем Швеции Карлом XII, но в 1709 году объединенное войско казаков и шведов под Полтавой потерпело поражение от российского царя Петра I).

59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ присвоено почетное звание “имени Якова Гандзюка” (Гандзюк – генерал-майор российской императорской армии, впоследствии военный деятель Украинской Народной Республики; в 1918 году был казнен большевиками после отказа перейти на их сторону).

Почетные наименования, сказано в документе, присвоены “с целью восстановления исторических традиций национального войска”, а также “с учетом образцового выполнения поставленных задач, высоких показателей в боевой подготовке”.

6 мая в Украине отмечает День Сухопутных войск ВСУ.

Все три бригады были сформированы в 2014 году, после начала российской агрессии на Донбассе, и принимали активное участие в боевых действиях.