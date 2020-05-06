Против Рябошапки начали уголовное производство, в Украине отменили массовые акции ко Дню Победы. Главное за день

06.05.2020, 23:00, Новости дня

Дело Рябошапки

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Тот сообщил, что производство было открыто по заявлению бывшего прокурора ГПУ, но фамилии заявителя не назвал.

Саакашвили открыл карты

Михаил Саакашвили заявил, что займет пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ.

Деньги на противодействие коронавирусу

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обвинил местные власти в том, что медики, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, не получили доплаты за март. По словам министра, 300-процентная надбавка будет выплачена в ближайшие дни.

Кабинет Министров решил дополнительно выделить более 3 млрд грн на борьбу с COVID-19, также отметил Степанов.

“Мрія” снова прилетела

Самолет Ан-225 “Мрія” доставил из Китая в Украину 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациентов, 50 УЗИ-устройств и 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов.

Что будет в День Победы

Из-за карантина в Украине не состоятся массовые акции 8-го и 9 мая – в День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.