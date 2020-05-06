Трамп заявил, что коронавирус хуже, чем Перл-Харбор и атаки 11 сентября

06.05.2020, 23:00, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назвал эпидемию коронавирусной инфекции “худшим нападением” за всю историю страны. Такое заявление он сделал 6 мая в Белом доме во время подписания прокламации в честь Национального дня медсестер, сообщает Fox News.

По словам Трампа, этого не должно было произойти, атаку следовало остановить “в источнике”, то есть в Китае. “Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем [атака террористов на] Всемирный торговый центр”, – заявил он.

Глава Белого дома добавил, что несмотря на большое количество смертей, длительного карантина не будет, поскольку “страна этого не выдержит”.

3 мая Трамп спрогнозировал, что от коронавируса умрет до 100 тыс. американцев. Он не раз обвинял Китай в том, что эта страна несвоевременно информировала мир о возможной пандемии.

7 декабря 1941 года во время атаки японской авиации на гавань Перл-Харбор погибло 2403 человека, в результате терактов 11 сентября 2001 года было убито 2977 человек.

По данным на 6 мая 2020 года, в США от COVID-19 умерло 71 982 человека.