«Врачи стали меньше бояться просить о помощи» – благотворительные фонды о ситуации с СИЗ

06.05.2020, 22:54, Разное

Тотальный дефицит средств индивидуальной защиты для медиков в российских больницах стал острейшей проблемой российского здравоохранения в условиях пандемии. Не смотря на многочисленные распоряжения и отчеты правительства и президента России, врачи по всей стране по-прежнему используют марлевые повязки, мастерят защитные экраны из пластиковых бутылок и бахилы из мусорных пакетов. При этом за помощью медики предпочитают обращаться к благотворительным фондам и волонтерам, а не к государству.

По словам главы фонда «Живой» Виктории Агаджановой, наиболее тяжелая ситуация сложилась на юге РФ — в Краснодарском крае, в Ростовской области, Ставрополье и кавказских республиках. Именно из этих регионов чаще всего поступают просьбы о помощи. Однако даже в Подмосковье остро не хватает даже защитных масок и респираторов, в том числе в больницах, которые перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19.

Руководители благотворительных фондов считают, что эта ситуация возникла во многом из-за того, что бюрократические процедуры не позволяют оперативно решить вопрос. Больницы не могут самостоятельно купить средства индивидуальной защиты, они должны направить заявку в департамент здравоохранения, который назначает тендер.

«Мы действительно решаем эти вопросы быстрее, за два дня», – утверждает Виктория.

Также ситуация осложняется тем, что врачи не хотят обращаться за помощью в структуры Минздрава, так как боятся наказания, ведь «по телевизору сказали, что у нас все есть». Однако после гибели десятков специалистов по всей стране медики начали проявлять больше смелости.

«Главный врач все-таки немножко генерал, и если ему погоны важнее солдат, это плохо. Но сейчас уже спокойно пишут письма, печати ставят, даже по телевизору готовы говорить о том, чего им не хватает», – утверждает Катя Берман, руководитель фонда «Детские сердца».

«У нас пока только один главный врач районной больницы ушел просто в глухой отказ. На такой случай у нас есть разработанный алгоритм, я иногда чувствую себя операционистом банка, который по скриптам работает. Какой же вы начальник, если своих подчиненных в красную зону отправляете без защиты — это раз. Второе: вы не боитесь, что подчиненный к вам придет бумажку подписать и принесет с собой вирус. И третий вопрос, который работает безотказно: чего вы больше боитесь, того, что вы получите нагоняй от начальства за то, что вы написали письмо или за то, что у вас половина отделения сляжет», – утверждает Виктория Агаджанова.