 

“Это дела семейные”: сын погибшего миллиардера прокомментировал его смерть

06.05.2020, 22:51, Новости дня

Сын скончавшегося миллиардера Дмитрия Босова Антон Босов назвал смерть своего отца "семейными делами".

Как передает издание "360", Босов-младший проинформировал общественность, что не стоит строить догадок и нужно дождаться официальной версии следствия.

Ранее тело 52-летнего владельца компаний "Сибантрацит" и "Востокугль", чье состояние оценивалось в сумму свыше 1,1 миллиард долларов, было найдено родственниками в подмосковной деревне Усово с огнестрельным ранением.



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