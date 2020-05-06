Как COVID-19 пошел по миру: “заскучавший” коронавирус может устроить многолетний карантин

06.05.2020, 22:51, Новости дня

198 мутаций и ни одной рукотворной. Минздрав Великобритании подтвердил, что вызывающий COVID-19 кооронавирус не мог создать человек. Эту же точку зрения журналу Science подтвердил главный вирусолог США: по словам Энтони Фаучи, классический COVID как бы "уже наскучил" вирусу, и он сам преодолел порог между видами". Преднамеренно управлять и тем более предугадывать эволюцию простого по структуре вируса не по силам даже обвиняемому Дональдом Трампом Китаю. А вирусологи Европы начинают аккуратнее и пессимистичнее прогнозировать сроки окончания пандемии — вторая и третья волна того же по форме, но совсем другого по содержанию заболевания может погрузить мир в годы карантина.

Ученые сейчас словно следователи-криминалисты поднимают старые дела пациентов и находят все новые улики, что коронавирус пришел к человеку раньше, чем было принято считать изначально. Повторный анализ сданных в архив тестов показал, что в Калифорнии первые зараженные появились не в марте, а в феврале 2020 года. А во Франции не в январе, а еще в прошлом году — 27 декабря. И при этом этот человек почти 5 месяцев не покидал страну. То есть, даже он не нулевой пациент.

"Вероятно, какое-то количество зараженных людей уже в то время приехали из Уханя. Возможно, обнаружатся и более ранние случаи", — надеется пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмейер.

Иными словами, вирус в декабре 2019 года уже распространялся на сверхскоростях никем не замеченный. И как раз первым, кто обратил внимание на аномалию, был Китай. Именно там идентифицировали первые случаи и 31 декабря сообщили в ВОЗ. Сегодня появились сообщения, что обнаружен новый крайне опасный штамм — сверхзаразный и агрессивный. Предварительные результаты опубликовали американские и британские ученые, впрочем далеко не все на Западе и в РФ забили по этому поводу тревогу.

"Есть такая рубрика, знаете, английские ученые доказали. На самом деле нет доказательств, Есть значащие мутации, которые меняют структуру белка. А есть те, которые не очень. Вообще вирус не очень мутирует. 11 мутаций — это ни о чем, значащих среди них нет. А та, про которую они говорят, непонятно насколько меняет структуру белка", — отмечает академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Виталий Зверев.

Мутации как отпечатки пальцев — с помощью современных технологий можно понять, в каких странах и какой именно вирус уже "наследил". Так специалисты воссоздали картину распространения COVID-19. Данные подтверждают, что россияне в большинстве заражаются европейскими вариантами вируса, завезенными в российские столицы из Великобритании, Италии, Испании. При этом мутации в Москве отличаются от петербургских.

"Это не значит, что любой московский штамм будет отличаться от петербургского, есть и общие штаммы. Но общий набор, судя по данным, отличается. Нисколько не сомневаюсь, что вирус изменчивый. И по мере того, как развивается эпидемия, появляются мутации. Они являются основой для наиболее заразительных вариантов вируса. Считается, что в начале эпидемии он был менее заразителен, а сейчас его заразность увеличилась", — добавляет профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Но при этом разительно отличается и статистика инфицированных: если в Москве это почти 86 тысяч, то в Петербурге нет и 6 тысяч. А вот что ученых не удивляет, так это характер распространения коронавируса по миру.

"Давайте вспомним, когда мы подарили Европе или Азии какое-либо заболевание инфекционное. Не вспомните! А оттуда мы все время получаем то птичий грипп, то коронавирус, то корь. Полиомиелит из Азии. Все случаи – завозные". – подчеркивает академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Виталий Зверев.

Специалисты убеждены, раз коронавирус уже попал в человеческую популяцию, то останется надолго, если не навсегда. Но человек и система здравоохранения тоже адаптируются, большие надежды возлагают и на вакцины. Так или иначе, всем нам теперь придется с этим жить.