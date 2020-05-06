Мнение: Почему в полиции считали, считают и будут считать «палки»

06.05.2020, 22:33, Разное

Потому что «палки» — это чуть ли не единственный четкий и понятный критерий оценки работы тех же патрульных. Если патруль выходит на маршрут без плана, он может заниматься чем угодно, только не обеспечением общественного порядка. А при сдаче дежурства отрапортует, что происшествий не случилось.

Но не только.

— Формально планы, конечно, отменили, но неформально они остаются. Да и как им не остаться, если цифры планов утверждаются депутатами региональных парламентов, — обратил внимание на проблему наполняемости региональных бюджетов еще один мой собеседник, офицер МВД, который пока еще в строю.

И это правда. В Бюджетном кодексе есть статья 64. В этой статье расписано, куда идут собранные штрафы. А в бюджете любого региона есть строка, устанавливающая, сколько денег должно поступить в бюджет, в том числе и от штрафов по КоАП.

Например, в бюджет Москвы на 2020 год было заложено следующее: штрафы должны пополнить городскую казну на 30,7 миллиарда рублей. Штрафы за нарушение самоизоляции, конечно, не были предусмотрены, но план по штрафам, к примеру, за нарушение правил дорожного движения в бюджете 2020 года уже был.

— Если в бюджете есть план, логично, что это руководство к действию для полиции, — продолжил мой собеседник. — Сумасшедших нет, никто не идет в банк добровольно оплачивать штраф, если нет протокола. И обрати внимание, что полиция штрафы не выписывает, она только протоколы составляет. По тем же протоколам за нарушение самоизоляции штрафы выписываются в Объединении административно-технических инспекций (АТИ).

И это тоже правда.

Все протоколы, составленные в столице полицейскими патрулями по статье о нарушении режима самоизоляции, аккумулируются в АТИ Москвы.

И уже оттуда направляются на рассмотрение в здание префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов — Москва, улица Сосенский Стан, дом 4.

Именно там, на первом этаже, открыт единственный пункт рассмотрения административных дел за нарушение режима самоизоляции.

И у меня не хватает фантазии представить, что произойдет на подступах к зданию в Сосенском Стане, если тысячи людей, на которых составлены административные протоколы, решат лично принять участие в рассмотрении своих дел.

Подробности здесь, фотография оттуда же.