Ведущий режиссер-буддист вдохновляется творчеством Тарковского

06.05.2020, 22:18, Новости дня

Если бы на завершившемся в Нью-Йорке онлайн-кинофестивале Трайбека выдавали приз за самый экзотический фильм, то главным претендентом был бы, вероятно, непальский фильм «Ищу женщину с клыками и усами» (Looking for a Lady with Fangs and a Moustache).

Снятый в Катманду, столице Непала, режиссером Кхьенце Норбу (Khyentse Norbu), уроженцем Бутана и одним из самых почитаемых в мире буддистским ламой, фильм представляет собой визуально завораживающую и пронизанную мистикой одиссею молодого героя, который ищет смысл жизни и смерти.

Главный герой ленты музыкант и предприниматель Тензин хочет открыть собственную кофейню в Катманду, куда он намерен привлечь иностранных туристов. Его посещают странные видения, ему кажется, что за ним по пятам следуют какие-то загадочные женщины. Его знакомый, эксцентричный буддистский монах, трактует эти галлюцинации как зашифрованные предупреждения о смерти. Тензину придется многое переосмыслить в себе и в окружающем мире, чтобы преодолеть глубокий духовный скептицизм.

В качестве оператора-постановщика Норбу привлек выдающегося тайваньского оператора-ветерана Марка-Ли Пинбина, получившего двадцать лет назад мировое признание за работу с режиссером Вонг Карваем над фильмом «Любовное настроение».

«Ищу женщину с клыками и усами» – пятый игровой фильм Норбу как режиссера. Его первая картина «Кубок» (The Cup, 1999) показывалась в программе «Двухнедельник режиссеров» на Каннском кинофестивале. Вторая лента «Странники и маги» (Travellers and Magicians, 2003) стала первой, когда-либо снятой на его родине, в горном королевстве Бутан. Третий его фильм «Вара: благословение» (Vara: A Blessing), снятый на Шри Ланке, был отмечен призом на фестивале Трайбека в 2014 году. И, наконец, четвертая картина «Хема Хема: Спой мне, пока я жду» (Hema Hema: Sing Me a Song While I Wait), копродукция Бутана и Гонконга, была снята в 2016 году. Все его фильмы показывались на множестве кинофестивалей и получили десятки наград.

В буддийском мире 58-летний Кхьенце Норбу известен под именем Дзонгсар Джамьянг Кхьенце Ринпоче (Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche). Он набирался знаний у более двадцати пяти учителей из всех основных школ тибетского буддизма, в том числе и у Далай-ламы. Участвовал в восстановлении монастыря Дзонгсар в восточном Тибете. Основал несколько буддистских центров и колледжей в Бутане, Индии, Австралии, Северной Америке и на Дальнем Востоке.

В 1989 году Норбу основал «Намерение Сиддхартхи» (Siddhartha´s Intent), международную ассоциацию буддийских некоммерческих центров, а в 2001 году учредил некоммерческую организацию Фонд Кхьенце (Khyentse Foundation). Он руководит образованием 1600 монахов в шести монастырях и институтах в Азии. На русский язык переведены две его книги «Отчего вы не буддист» (What Makes You Not a Buddhist) и «Не счастья ради: путеводитель по так называемым предварительным практикам» (Not for Happiness: A Guide to the So-Called Preliminary Practices).

«Норбу привносит в каждый свой фильм глубокое знание и понимание философии и практики буддизма», – подчеркивается в онлайн-каталоге фестиваля Трайбека.

«Печально, но в наши дни, – говорится в заявлении режиссера, размещенном на сайте фильма, – мы видим, что все, от моды и потребительских товаров до рассказов, книг и фильмов, все больше производится в соответствии с формулами, обеспечивающими продажу товара. Хотя сегодня лишь немногим фильмам удается выскользнуть из-под огромного влияния голливудских и болливудских (имеется в виду коммерческое кино Индии. – О.С.) формул, я хочу изучить в этом фильме отчетливо гималайский способ выражения и рассказа, приверженный культуре, традиции и мудрости этого региона».

Режиссер Кхьенце Норбу любезно согласился ответить по Скайпу на вопросы корреспондента Русской службы «Голоса Америки». Его представитель Софи Перкс сообщила, что г-н Норбу находится в деревне Бир-Биллинг в округе Кангра в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Это известный центр экотуризма, обучения спиритическим техникам и медитации. Здесь действуют несколько буддийских монастырей.

Олег Сулькин: Г-н Норбу, рассказывая о вашем главном герое и его поиске загадочной женщины, основывались ли вы на какой-либо книге, поэме или ином литературном материале?

Кхьенце Норбу: В наше время существуют такие особенные женщины в Непале.

О.С.: Можно ли считать эту историю аллегорией отношений между мужчиной и женщиной?

К.Н.: В Непале этот тип представлений и традиций существует. Вы, возможно, слышали о тантрическом буддизме. Согласно этому учению, существует особый тип женщины, которая может способствовать просветлению мужчины, открытию его души, может направлять его, наполнить энергией и так далее.

О.С.: Правомерно ли сказать, что появление такой женщины может также символизировать смерть?

К.Н.: Да, это возможно. А также жизнь. В буддизме жизнь и смерть это одно целое.

О.С.: Вы используете непрофессиональных актеров. Почему?

К.Н.: Начать с того, что в Непале не так много профессиональных актеров, даже если задаться целью их выбрать для фильма. Часть из них имеют некоторый сценический опыт, чего не скажешь о кинематографе. В основном, они играют в коммерческих фильмах, преимущественно, на местные темы. Моя же главная цель – правдивость. Так что у меня не было большого выбора.

О.С.: Изображение в фильме просто выдающееся.

К.Н.: Спасибо.

О.С.: Оператор Марк-Ли Пинбин снял картину необыкновенно красиво. Как вам с ним работалось на съемочной площадке? Давали ли вы ему свободу в поиске интересного ракурса и светового решения той или иной сцены?

К.Н.: Для меня самое главное – атмосфера. Атмосфера Непала, атмосфера Катманду. Я не большой кинематографист. Он (Марк-Ли Пинбин) – большой кинематографист. Я у него многому учился. Он очень скромный человек. Он со всем соглашался, что я предлагал. Я ощущал свою ответственность и очень нервничал. Да, я многому у него научился.

О.С.: Поразительная работа со светом и цветом…

К.Н.: Марк-Ли практически не использовал искусственного освещения. Он использовал много разных оптических фильтров. И принимал участие в постпродакшн. Он непревзойденный мастер в работе со светом и цветом.

О.С.: Очень красивое сочетание коричневых и зеленых тонов. Это как-то связано с традициями буддийского изобразительного искусства?

К.Н.: Это не главное. Там, где мы снимали, преобладал насыщенный красный цвет, и я хотел его немного притушить, добавив коричневый и зеленый тона.

О.С.: Хочу спросить вас об изменениях социальной жизни Непала, как это представлено в вашем фильме. Интересное сочетание древних традиций и новейших технологий, в первую очередь смартфонов и компьютеров, своего рода фьюжн нового и старого. Как вы это оцениваете?

К.Н.: Может показаться несколько странным, но прогресс в Непале и Индии движется не самым быстрым образом. Этo отставание, на мой взгляд, есть большое благо. Скажем, многие люди здесь предпочтут участие в старинной церемонии возможности заработать деньги. И это хорошо. Но я не знаю, как долго это продлится.

О.С.: Вы сами используете компьютер и смартфон в своей деятельности?

К.Н.: Я не большой умелец в обращении с техникой. Поэтому для разговора с вами мне понадобилась помощь ассистента.

О.С.: Как в Непале и Индии воспринимают нынешнюю пандемию коронавируса?

К.Н.: Странным образом вполне правомерно называть эти страны несколько отсталыми, где мало проводится тестов, где реакция на вирус неэффективна. Но вот что удивительно: уровень смертности (от коронавируса) здесь довольно низкий (по данным на момент публикации интервью в Индии было 1693 умерших, в Непале – ни одного умершего. – О.С.). Это, видимо, можно объяснить сильным врожденным иммунитетом жителей.

О.С.: Вы сняли пять игровых фильмов. Одновременно, вы преподаете, участвуете в обучении большого числа монахов, помогаете монастырям, возглавляете некоммерческие организации, запускаете различные проекты и инициативы. Как вам удается все это сочетать? Каковы ваши приоритеты в жизни?

К.Н.: Конечно, все это очень важно. Но всякий раз, когда удается выкроить время и найти поддержку, я делаю фильмы. Это очень хороший способ пробиться к людям.

О.С.: Представьте, что вы обращаетесь к жителям США, России и других стран по поводу пандемии. Что бы вы им сказали, что посоветовали?

К.Н.: Мне кажется очень важным, чтобы мы были смиренны. Далеко не все в наших руках, и человечество не должно об этом забывать. Да, мы можем получить образование, найти работу, заработать деньги. Но мы очень малы. Мировые лидеры и бизнесмены много говорят об экономике, о рецессии и тому подобном. Но они никогда не говорят о том, почему стало больше летать птиц и почему небо стало более голубым. Да, люди умирают, но они умирают и от загрязнения атмосферы. В Индии загрязнение просто ужасно. Огромное число людей каждый год умирает от последствий загрязнения.

О.С.: Есть теория, что пандемия коронавируса это наказание человечеству за высокомерие, хищничество и насилие над природой. Ваше мнение?

К.Н.: Я не уверен, что уместно использовать слово «наказание». Но что определенно –этого следовало ожидать. Да, видимо, вирус перешел от животного к человеку, но это еще не вся катастрофа. Большая катастрофа наступит из-за тотального разрушения экологии, и тогда тщательное мытье рук с мылом не спасет.

О.С.: Вы уже готовитесь к новому кинопроекту? Будет ли он иметь прямое или косвенное отношение к теме пандемии?

К.Н.: Я не думал об этом. Спасибо за подсказку. Скажите, вы сами из России?

О.С.: Да, я переехал с семьей в США в 1995 году

К.Н.: Я вам должен признаться, что мой любимый режиссер, мой герой – русский.

О.С.: Кто же?

К.Н.: Андрей Тарковский. Я по многу раз пересматривал два его фильма – «Сталкер» и «Жертвоприношение». Какая мощь! Просто невероятно! Нужно смотреть их каждый день.