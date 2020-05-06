Военным в РФ запретили иметь на службе любые гаджеты с фото, видео и данными геолокации, даже при ликвидации аварий и катастроф

06.05.2020, 22:15, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским военнослужащим иметь при себе во время службы любые электронные изделия, которые могут передавать аудио- и фотоматериалы и отслеживать геолокацию. Указ, который вносит поправки в дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, размещен на портале правовой информации.

В указе сказано, что нарушение запрета иметь при себе электронные изделия, которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видео-материалы и данные геолокации, будет являться для военнослужащих грубым дисциплинарным проступком.

Использование гаджетов запрещено:

при несении боевого дежурства, боевой службы,

нахождении в нарядах,

нахождении на территории воинской части,

при прохождении военных сборов,

если военнослужащий принимает участие в боевых действиях, вооруженных конфликтах или “в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности”,

либо “выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации”,

и даже если он принимает участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

В феврале 2019 года Госдума приняла закон, который запрещает военнослужащим и призывникам иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету. В марте 2019 года этот закон подписал Путин. Под запрет тогда не попали лишь кнопочные телефоны без фотокамер, также закон запретил военным рассказывать журналистам и писать в интернете об особенностях службы, о бывших сослуживцах и их родственниках.

Правозащитники тогда опасались, что изъятие у солдат-срочников в частях смартфонов приведет к росту дедовщины в российской армии.

Закон был разработан после того, как благодаря соцсетям журналистам, расследователям и экспертам удалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских военнослужащих в 2014 году в Украине, а с 2015 года – в Сирии. Фотографии позволяли говорить о полномасштабной подготовке российской операции в Сирии за несколько недель до ее официального начала в сентябре 2015 года, а данные из соцсетей помогли журналистам-расследователям подтвердить российское происхождение комплекса “Бук”, которым был сбит малайзийский “Боинг” над Донбассом в 2014 году.