 

Разные части мозга служат у муравьев для длительной и кратковременной памяти

06.05.2020, 22:15, Новости дня

Ученые обнаружили, что у рыжих лесных муравьев есть разные части мозга, которые отличаются своими функциями. Эта особенность получила название «латерализация мозга». Во время исследования было выявлено, что в одной зоне локализуется длительная память, а в другой – кратковременная.

Во время эксперимента обнаружилось, что одна сторона мозга муравья сохраняет долгосрочные воспоминания, а другая –кратковременные. Также наличие разных частей мозга было обнаружено у медоносных пчел и шмелей при хранении воспоминаний, которые связаны с запахом.

По мнению ученых, подобное разделение помогает насекомым экономить энергию и емкость памяти в небольших нервных узлах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / «Атомэнергомаш» отгрузил оборудование для завода по переработке отходов в Великобритании

09.04 / Чебоксарец с двумя ножами убил вступившегося за девушек прохожего

17.04 / По идейным соображениям: в САР участились нападения групп боевиков друг на друга

27.03 / Из-за коронавируса Китай закрыл границу для иностранцев

29.03 / В Испании запретят все виды деятельности, которые не нужны для борьбы с коронавирусом

20.04 / Cтартап разрабатывает “аудиотест” на коронавирус

30.03 / Из-за коронавируса три четверти жителей Земли стали чаще мыть руки

30.04 / Глава МИД Германии призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе

01.04 / Врачи под прицелом вируса: COVID-19 не щадит никого

07.04 / Коронавирус в Китае: ни одной жертвы за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска