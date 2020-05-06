Разные части мозга служат у муравьев для длительной и кратковременной памяти

06.05.2020, 22:15, Новости дня

Ученые обнаружили, что у рыжих лесных муравьев есть разные части мозга, которые отличаются своими функциями. Эта особенность получила название «латерализация мозга». Во время исследования было выявлено, что в одной зоне локализуется длительная память, а в другой – кратковременная.

Во время эксперимента обнаружилось, что одна сторона мозга муравья сохраняет долгосрочные воспоминания, а другая –кратковременные. Также наличие разных частей мозга было обнаружено у медоносных пчел и шмелей при хранении воспоминаний, которые связаны с запахом.

По мнению ученых, подобное разделение помогает насекомым экономить энергию и емкость памяти в небольших нервных узлах.