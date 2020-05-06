 

Мнение: Министр культуры Любимова заразилась коронавирусом

06.05.2020, 22:05, Разное

Третий министр пошел.
После премьер-министра Мишустина и министра строительства Якушева, коронавирусную инфекцию подцепила министр культуры Ольга Любимова.
Состояние министра нормальное, в госпиталь ее пока не отправляли. Работает теперь удаленно.
Также сообщают, что глава Министерства Образования и Науки работает в режиме самоизоляции из-за коронавируса в ведомстве.
Интересно, они там все на одном заседании перезаразались?

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля

29.04 / Исследование: Вино и сниженный риск психических отклонений связаны

13.01 / Мнение: Скотоферма и медиа

27.03 / В Индии преследуют и третируют белых туристов

13.04 / Общество: Как брат Зои Космодемьянской мстил фашистам за гибель сестры

03.04 / Мнение: Антинаркотическая операция

20.04 / MIUI 12 может обзавестись дополнительными сертификатами от TÜV Rheinland

06.04 / «Последние анализы отрицательные»: Лев Лещенко готовится к выписке из больницы в Коммунарке

17.04 / Путин решил перенести парад Победы

28.04 / “Почти не изменилась”: Ксению Бородину сравнили на детских фото и сейчас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска