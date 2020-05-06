Мнение: Министр культуры Любимова заразилась коронавирусом

06.05.2020, 22:05, Разное

Третий министр пошел.

После премьер-министра Мишустина и министра строительства Якушева, коронавирусную инфекцию подцепила министр культуры Ольга Любимова.

Состояние министра нормальное, в госпиталь ее пока не отправляли. Работает теперь удаленно.

Также сообщают, что глава Министерства Образования и Науки работает в режиме самоизоляции из-за коронавируса в ведомстве.

Интересно, они там все на одном заседании перезаразались?