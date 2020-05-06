Мнение: Министр культуры Любимова заразилась коронавирусом
06.05.2020, 22:05, Разное
Третий министр пошел.
После премьер-министра Мишустина и министра строительства Якушева, коронавирусную инфекцию подцепила министр культуры Ольга Любимова.
Состояние министра нормальное, в госпиталь ее пока не отправляли. Работает теперь удаленно.
Также сообщают, что глава Министерства Образования и Науки работает в режиме самоизоляции из-за коронавируса в ведомстве.
Интересно, они там все на одном заседании перезаразались?
Источник: Colonel Cassad
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