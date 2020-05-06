 

Политолог: В Киеве ждут, что коронавирус ослабит Россию

06.05.2020, 21:53, Новости дня

На Украине есть силы, которые считающие, что вызванные коронавирусом экономические проблемы вынудят Москву забыть о Донбассе и отказаться от Крыма. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на представленную шефом МИДа Украины Кулебой стратегию «возвращения» Крыма.

Определенные политические силы в Киеве ожидают, что РФ из-за вируса скоро ослабнет – и если добавить еще каких-то санкций, то тогда Москва будет вынуждена забыть о том, что есть Донбасс, есть русские люди. И тогда «мы вернемся на эти территории, и все зачистим», отметил глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В той же политической среде возникают аналогичные планы «возвращения» Крыма. «Но нормальным людям понятно, что невозможно себе представить обстоятельства, при которых, как бы тяжело ни было, в Москве переиграли бы историю последних лет», – уверен эксперт.

«Степень реалистичности плана очевидна и самому нашему не очень умному министру иностранных дел. Но в плане работы МИДа есть обязательная часть, которую можно обозначить следующим девизом: «Что мы сделали для того, чтобы вернуть Крым?» Министр должен действовать в режиме обязательной программы. Иначе будет поставлена под сомнение его способность быть главой МИДа государства, «подвергшейся агрессии», – резюмировал Погребинский. Именно необходимостью исполнить эту обязательную часть эксперт и объяснил заявление, которое сделал в среду министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним,  тот сообщил о разработке стратегии для «возвращения» полуострова, которая подразумевает три шага: сохранение темы Крыма в стратегической повестке дня, обеспечение эффективности санкционного режима конкретно против Крыма и общее давление на Москву с помощью «дополнительных международных инструментов».

Сенатор Алексей Пушков назвал стратегию Кулебы «детским лепетом». «Шаг первый – пустота, второй не работает, третий работать не будет», – написал политик в своем аккаунте в Twitter.



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