 

Отец Хабиба Нурмагомедова госпитализирован в московскую больницу

06.05.2020, 21:48, Новости дня

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц Москвы. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил племянник специалиста Умар Нурмагомедов.

«Абдулманап Магомедович госпитализирован в Москву. Сейчас стабильное положение, надеемся, что обойдется», – передает ТАСС слова Нурмагомедова.

Ранее стало известно о госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее сообщили, что он сдал тест на коронавирус.

Хабиб Нурмагомедов в конце марта вернулся в Россию в связи с распространением коронавируса в мире. Чемпион UFC обратился «ко всем дагестанцам» и ко всем, кто его знает, призвав соблюдать режим самоизоляции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / В США зарегистрировано 427460 случаев заболевания коронавирусом и 14696 летальных исходов

29.03 / Теннис. Уимблдон планируют отменить впервые с 1945 года

27.04 / В Калининграде продолжается строительство объектов, но под строгим контролем

29.04 / Цель — удержаться на плаву: специалист рассказала о ситуации в ресторанном бизнесе

05.05 / Губернатор Тверской области и глава Минпромторга посетили производство ИВЛ во Ржеве

11.04 / В Италии продлили карантин до 3 мая

14.04 / Столтенберг заявил о необходимости сдерживать Россию на фоне коронавируса

02.04 / Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с врачами из России

03.04 / Кабмин Украины решил усилить карантинные меры

14.04 / Подозреваемый в похищении студента задержан в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска