Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака

06.05.2020, 21:42, Новости дня

Руководитель Офиса президента Украины назначается на должность на срок полномочий главы государства и увольняется в соответствии с положением об Офисе президента. Так глава Украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию с требованием уволить руководителя ОПУ Андрея Ермака, ответ размещен на сайте президента.

Автор петиции Александр Иванов также призывал привлечь Ермака к уголовной ответственности. “После назначения Андрея Ермака руководителем Офиса президента резко ускорился процесс капитуляции Украины перед Россией”, – говорилось в обращении. Иванов осудил создание в ходе Минских переговоров консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Как следует из ответа Зеленского, по результатам заседания трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта был подписан “рабочий документ, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ”.

Ермак не является участником трехсторонней группы, а присутствовал на консультациях в Минске “с целью оценки состояния выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате”, подчеркнул президент.

Он также коснулся той части петиции, в которой говорилось о возможной причастности главы ОПУ и его брата к “торговле государственными должностями”.

“Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов. О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через СМИ”, – сказано в ответе на петицию, которая собрала 26 316 подписей при 25 000, которые необходимы для рассмотрения.

11 февраля Ермак был назначен на должность главы ОП. До этого он являлся помощником Зеленского.