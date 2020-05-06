В Германии во второй половине мая возобновится чемпионат по футболу

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06.05.2020, 21:42, Новости дня

Правительство Германии 6 мая разрешило Немецкой футбольной лиге возобновить розыгрыш чемпионата по футболу в высшей и первой лигах, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Игры могут быть возобновлены во второй половине мая, точная дата пока не определена. Предполагается, что первый тур после приостановки турниров состоится 16-го или 23 мая. Окончательное решение о дате возобновления чемпионатов примет Немецкая футбольная лига на встрече в четверг, 7 мая.

Игроки, в соответствии с решением правительства, должны пройти период карантина. Вероятно, что обсервация займет меньше положенных двух недель, с учетом возможностей клубных медицинских служб по проведению тестирований.

Матчи будут проходить без зрителей.

Чемпионат Германии был приостановлен в середине марта, как и большинство национальных и европейских турниров. Как отмечает Süddeutsche Zeitung, в высшей и первой лигах немецкого чемпионата играет 36 команд.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,68 млн человек, из них более 1,2 млн выздоровели, 258 тыс. умерли.

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, подтверждено 164,8 тыс. случаев заражения (947 из них – за последние сутки), скончалось 6,9 тыс. человек (+198).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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