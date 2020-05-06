 

“Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности”. Кулеба поговорил с Помпео

06.05.2020, 21:42, Новости дня

В условиях пандемии коронавирусной инфекции Украина “превращается в гаранта глобальной производственной безопасности”. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео, сообщила 6 мая пресс-служба МИД Украины.

Кулеба сказал, что на фоне пандемии развитие взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и США “приобретает особое значение”.

“Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не ради дипломатической формальности, а для укрепления истинной дружбы украинского и американского народов”, – заверил глава украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Украина готова “создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые сейчас рассматривают возможность переноса производств из других регионов для оптимизации цепей поставок”.  

“Собеседники уделили внимание процессу реформ в Украине, включая проекты и программы, которые поддерживаются правительством США. Глава МИД проинформировал госсекретаря о процессе принятия ключевых реформаторских законов, необходимых для дальнейшего успешного сотрудничества с МВФ. В частности, он подтвердил намерение принять банковский закон”, – говорится в сообщении МИД.

Также Кулеба поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом и экономическими последствиями пандемии.

В свою очередь, Помпео “заверил Кулебу в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины” со стороны США.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,68 млн человек, из них более 1,2 млн выздоровели, 258 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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