Pfizer и BioNTech начали испытание вакцины от коронавируса на людях

06.05.2020, 21:39, Разное

Американский производитель лекарств Pfizer и его немецкий партнер BioNTech сообщили о начале испытания новой вакцины от коронавируса на добровольцах. Они входят в число мировых компаний, работающих над созданием эффективной и безопасной вакцины в ускоренном режиме. При создании вакцины используется технология мРНК, которая потенциально сможет «тренировать» здоровую иммунную систему для выработки антител для борьбы с инфекцией.

В апреле состоялись первые испытания в Германии, вакцину получили 12 здоровых добровольцев, всего же планируется привлечь не меньше 200 участников. В США в ходе первого этапа испытаний вакцину получат 360 добровольцев. Исследование будет проводиться в Медицинской школе Гроссмана при Университете Нью-Йорка (New York University’s Grossman School of Medicine), Медицинской школе Университета Мэриленда (the University of Maryland School of Medicine), Медицинском центре Университета Рочестера (the University of Rochester Medical Center) и Медицинском центре детской больницы Цинциннати (Cincinnati Children’s Hospital Medical Center).

Участники исследования будут разделены на группы, чтобы сравнить четыре варианта вакцины. Врачи будут внимательно следить за уровнем антител в крови добровольцев, печеночными ферментами и другими показателями возможных побочных эффектов. С помощью параллельного тестирования нескольких вариантов вакцины исследователи надеются сократить время, необходимое для достаточного сбора данных для заявки в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Как только вакцина будет одобрена, Pfizer и BioNTech смогут распространить первые несколько миллионов доз для тех, кто больше всего нуждается в вакцинации. Однако для того, чтобы получить разрешение властей на широкое применение вакцины, могут потребоваться дополнительные исследования. В любом случае, производители намерены работать в ускоренном режиме.

«Мы должны думать по-другому, мы должны думать быстрее, чем раньше. Если мы столкнемся со второй волной коронавирусной инфекции в октябре одновременно с гриппом, все будет намного хуже того, что мы переживаем сейчас», заявил доктор Микаэль Долстен (Dr. Mikael Dolsten), главный научный сотрудник Pfizer.