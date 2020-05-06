«Волонтеры Победы» призвали отправить ветеранам письма

06.05.2020, 21:30, Новости дня

В условиях самоизоляции россияне могут поблагодарить ветеранов с помощью акции #ПисьмоПобеды, запущенной «Волонтерами Победы».

«Мы реализуем акцию #ПисьмоПобеды, чтобы ты мог передать добрые слова ветерану даже в условиях самоизоляции. Волонтеры, школьники, студенты, знаменитости – все присоединяются к акции, чтобы поблагодарить тех, кто кровью и потом добывал для страны и мира Победу над нацизмом», – сообщается в Instagram «Волонтеров Победы».

Для того, чтобы присоединиться к акции, нужно зайти на сайт волонтерыпобеды.рф и, перейдя через баннер «Письмо Победы», скачать специальный бланк. Написанное письмо со словами благодарности нужно отправить на электронную почту [email protected]

Волонтеры доставят это письмо до ветеранов.

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Публикация от Волонтёры Победы (@vsezapobedu) 6 Май 2020 в 2:56 PDT