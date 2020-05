Назван повышающий выживаемость при COVID-19 тип лекарств

06.05.2020, 21:30, Новости дня

Тромболитические препараты повышали шансы на выздоровление у пациентов с коронавирусом, протекавшим в тяжелой форме. К такому выводу пришли ученые-медики при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке, результаты исследований которых опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.

«Как кардиолог в течение трех недель я наблюдала увеличение количества тромбов у госпитализированных пациентов с COVID. Поэтому очень важно выяснить, дают ли антикоагулянты преимущества при лечении», – передает РИА «Новости» слова одного из авторов исследования, доктора медицинских наук Ану Лала.

Уточняется, что в исследовании участвовали 2773 вирус-положительных пациентов. Оказалось, что больные, получавшие антикоагулянты, имели улучшенные результаты, как в отделениях интенсивной терапии, так и при более щадящем лечении. При этом риск возникновения внутренних кровотечений у них был минимальным – не более трех процентов.

Кроме того, исследователи подчеркнули, что «антикоагулянты, принимаемые перорально, подкожно или внутривенно, могут играть основную роль в терапии пациентов с COVID-19, что может предотвратить сердечный приступ, инсульт и легочную эмболию».

