Венесуэла обратится в СБ ООН и Гаагу из-за попытки вторжения США

06.05.2020, 21:30, Новости дня

МИД Венесуэлы намерен обратиться в Международный уголовный суд (МУС) и Совбез ООН для расследования попыток вторжения в Боливарианскую Республику в начале мая, сообщил президент страны Николас Мадуро.

«Я дал поручение главе МИД немедленно подготовить обращение в Гаагу <…> с видеоматериалами и соответствующими документами по поводу агрессии со стороны США и правительства Дональда Трампа», – приводит слова Мадуро ТАСС.

Напомним, глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Одним из задержанных, по данным венесуэльских властей, оказался агент управления по борьбе с наркотиками США.

Американец, задержанный с боевиками, заявил, что наемники, должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, которого планировалось вывезти в США.

При этом власти США отрицали свою причастность к событиям в Венесуэле.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро.