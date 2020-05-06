Число случаев коронавируса в российской армии возросло до 1506

06.05.2020, 21:16, Новости дня

Количество тест-положительных коронавирусом в период с марта по 6 мая в армии и военных учебных заведениях достигло 3285 человек, 1506 из которых являются военнослужащими, говорится в бюллетене Минобороны России.

«В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 6 мая с. г. установлено 1506 военнослужащих с положительными результатами», – передает ТАСС содержание документа.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 228 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1182 случаев заражения и 369 случаев – среди гражданского персонала.

Накануне Минобороны сообщало о 1475 случаев коронавируса у российских военнослужащих и у 1186 человек среди военнослужащих в военных вузах.

В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу распорядился обеспечить защиту срочников, увольняющихся со службы, от коронавируса. Глава ведомства сообщал, что в военных госпиталях подготовили 6745 мест для лечения больных коронавирусом.