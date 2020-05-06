Крымский вице-премьер раскаялся за нарушение самоизоляции

06.05.2020, 21:16, Новости дня

Заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов извинился за прогулку в лесу, которую он совершил в период самоизоляции, и попросил выписать ему штраф.

«Это было на прошлых выходных. Необдуманный был поступок во время выходного дня прогуляться по лесу. В полной мере осознаю меру своей ответственности. Именно сегодня обратился в министерство экологии РК для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Еще раз извиняюсь перед всеми жителями, которые находятся на самоизоляции», –приводит его слова телеканал «Крым 24».

Кабанов отметил, что по роду службы часто посещает леса, поля и берегоукрепительные сооружения, однако в тот день у него действительно был выходной.

«Поэтому посыпаю волосы пеплом, извиняюсь. Готов монетой оплатить свою ошибку», – сказал он.

В Крыму с 30 марта действует запрет на посещение лесов после того, как в выходные дни в них зафиксировали 7,5 тыс. отдыхающих в период самоизоляции на фоне коронавируса. 10 апреля на всей территории полуострова введен особый противопожарный режим, напоминает ТАСС.

В Крыму по состоянию на 6 мая зарегистрировано 160 случаев коронавируса.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов инициировать введение уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции.