Мнение: Самоизоляционные пропуска навсегда?

06.05.2020, 21:15, Разное

С 12 мая в Москве разрешат возобновить работу всех промышленных и строительных предприятий. Можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на улице. Но по электронным пропускам.

На втором этапе снятия ограничений разрешат «прогулки на улице с членами семьи, начнут работу образовательные организации и точки торговли большей площади с ограничением числа обслуживаемых посетителей»…

На третьем этапе откроют парки, гостиницы и предприятия общественного питания.

Про электронные пропуска на втором и третьем этапах снятия ограничений пока не говорят, но, можно не сомневаться, что отменять пропускную систему не будут. А зачем её отменять, если народ уже привык, притерпелся?

Не удивлюсь, если «по просьбам трудящихся» электронные пропуска сохранят «в качестве эксперимента» до голосования по поправке в Конституцию, обнуляющую президентские сроки (а заодно и другие косметические поправки) и сентябрьских выборов в регионах, потом до Нового года, а там видно будет…

Фото отсюда