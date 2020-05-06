 

Мнение: Самоизоляционные пропуска навсегда?

06.05.2020, 21:15, Разное

С 12 мая в Москве разрешат возобновить работу всех промышленных и строительных предприятий.   Можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на улице. Но по электронным пропускам.

На втором этапе снятия ограничений разрешат «прогулки на улице с членами семьи, начнут работу образовательные организации и точки торговли большей площади с ограничением числа обслуживаемых посетителей»…

На третьем этапе откроют парки, гостиницы и предприятия общественного питания.

Про электронные пропуска на втором и третьем этапах снятия ограничений пока не говорят, но, можно не сомневаться, что отменять пропускную систему не будут. А зачем её отменять, если народ уже привык, притерпелся?

Не удивлюсь, если «по просьбам трудящихся» электронные пропуска сохранят «в качестве эксперимента» до голосования по поправке в Конституцию, обнуляющую президентские сроки (а заодно и другие  косметические поправки) и сентябрьских выборов в регионах, потом до Нового года, а там видно будет…

Фото отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Ирина Горбачева впервые рассказала о разводе, изменах мужа и стоимости одного поста в Instagram

03.04 / В России число заразившихся коронавирусом возросло на 601 случай

08.04 / Хайрам Осмонд запустил созданный на «удалёнке» мультсериал о снеговике Олафе из «Холодного сердца»

11.04 / Обнаженная Анна Семенович показала дезинфекцию тела в ванной после выхода на улицу

18.04 / В Москве еще 123 человека вылечились от коронавируса

06.05 / Ученые рассказали, чем полезна физическая активность на ранних сроках беременности

27.04 / Очередной скандал в Ирландии: журналисты раздувают “асбестовую истерию”

21.04 / Мнение: О самом настоящем нефтяном шоке и двойном ударе по России

20.04 / Эксперт рассказал, как скрыть данные о геолокации на смартфоне

18.04 / Мнение: Во Львове сожгли центр реабилитации “киборгов”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска