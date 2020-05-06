 

В России число безработных выросло до 1,2 миллиона человек

06.05.2020, 21:12, Разное

Число зарегистрированных безработных жителей РФ за последние два месяца выросло до 1 миллиона 243 тысяч человек. Такую статистику представил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время заседания с президентом.

По его словам, за два месяца еще 735 тысяч человек потеряли работу и получили соответствующий статус. Стоит отметить, что эта статистика не учитывает тех, кто фактически стал безработным и не встал на учет.

На фоне ограничительных мер, введенных для профилактики распространения коронавируса, многие россияне потеряли свой доход: предприятия вынуждены были приостановить свою работу, их выручка упала, некоторые компании закрылись навсегда. Власти предусмотрели меры поддержки: те, потерял работу после 1 марта, могут расчитывать на пособие по безработице в размере МРОТ. Те, у кого есть дети, могут получить дополнительно еще по три тысячи рублей на каждого ребенка.

На фоне кризиса, спровоцированного пандемией, многие банки столкнулись с увеличением числа неплатежей по кредитам. Как рассказали РБК эксперты, доля должников, которые отказываются платить по долговым обязательствам из-за падения собственных доходов, выросла на 10 процентных пунктов. При этом треть неплательщиков заявили, что не могут внести очередной платеж из-за потери работы.

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Источник: Новая газета



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