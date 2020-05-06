Сделай паузу: 6 вариантов здорового перекуса

06.05.2020, 21:10, Разное

Хотя времени для приготовления здоровых блюд дома стало больше, мы по-прежнему тянем руки к привычным бутербродам и чипсам. Секрет здоровых перекусов прост: если вам постоянно хочется что-нибудь съесть – ешьте! Только выбирайте полезные продукты и следите за порциями и их калорийностью. В борьбе с постоянным чувством голода помогают маленькие хитрости. Например, выпивать стакан воды каждый раз перед тем, как открыть холодильник. Или пожевать жевательную резинку без сахара – это “обманет” ваш мозг, который просит не пищу, а успокоение от процесса жевания. В таком “десерте” почти нет калорий, а значит, и вреда для фигуры. Заодно вы защитите зубы, для которых ваша привычка по 12 раз в день наведываться на кухню, тоже не полезна. Ведь остатки пищи во рту становятся “пиром” для бактерий, вызывающих кариес.

Овощи с соусом цацики

Согласно “правилу тарелки”, придерживаться которого рекомендуют диетологи Гарварда, до половины съедаемого за день объема пищи должны составлять овощи и фрукты. В России салаты обычно любят заправлять большим количеством масла или майонеза. Но гораздо полезнее есть овощи вприкуску с легким соусом цацики, который можно приготовить из мягкого творога, тертых огурцов, чеснока, укропа, оливкового масла и лимонного сока. Традиционно такой соус подают к мясу и рыбе в Греции. Для перекуса сгодятся морковь, сельдерей, болгарский перец, редис. Можно приготовить их заранее: почистить, нарезать соломкой или кружочками и положить в порционные пакеты. А соус до 3 дней хранится в холодильнике в плотно закрытой банке.

Смузи с йогуртом

Если у вас есть блендер, приготовьте смузи. Смешайте замороженные фрукты или ягоды, греческий йогурт без наполнителей (в нем почти вдвое больше белка, чем в обычном) и молоко. А если добавить мюсли, то получится сытный завтрак, богатый клетчаткой. Экспериментировать с ингредиентами можно сколько угодно. Например, одна из интересных вариаций – манговый ласси: к йогурту без наполнителя и молоку нужно добавить кусочки свежего или замороженного манго, ложку меда и немного молотого кардамона. В одной порции такого напитка всего 200-300 ккал – столько же, сколько в небольшом бутерброде с колбасой.

Попкорн

Как ни удивительно, попкорн, приготовленный самостоятельно, сильно отличается от того, который продают в кинотеатрах и супермаркетах. Если не сдабривать его карамелью, солью и маслом в огромных количествах, он становится не только безобидным, но и полезным вариантом для перекуса. Поскольку попкорн изготавливается из цельной кукурузы, в нем много клетчатки, которая снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых видов рака, а также надолго дает чувство насыщения. Содержимое стандартной пачки попкорна для микроволновки без добавок оценивается в среднем в 300-350 ккал; но его вполне можно разделить на двоих.

Вареные яйца

Белок куриного яйца – идеальный источник протеина для организма. Во время карантина особенно важно есть высокопротеиновую пищу, поскольку она укрепляет иммунную систему и повышает сопротивляемость организма болезням. А в желтке содержатся насыщенные жиры, которые необходимы для нормальной работы гормонов. Впрочем, и с этим продуктом нужно соблюдать меру: диетологи рекомендуют съедать не больше двух яиц ежедневно, чтобы не превышать норму потребления холестерина.

Домашняя смесь орехов и сухофруктов

Приготовьте собственный микс из орехов и сухофруктов, которые вы любите. Например, кешью, миндаль, сушеная клюква и вишня без косточек. Или грецкий орех с кокосовыми чипсами и финиками. Предпочтение отдайте сушеным, а не жареным орехам, без добавления соли и сахара. Выбирайте вяленые сухофрукты, а не цукаты, вываренные в сиропе. При желании добавьте в смесь немного темного шоколада. В орехах много полезных ненасыщенных жиров и легкоусвояемых белков, а сухофрукты – кладезь важных микроэлементов и витаминов. Главное, не увлекайтесь: такие смеси так же высококалорийны, как и вкусны, поэтому ограничьте себя порцией в половину пригоршни раз в день.

Хрустящий нут

Запеченный в духовке нут (или турецкий горох) – отличная замена вредным чипсам. А еще им можно посыпать любой суп-пюре вместо сухариков. В нуте содержится много белка и клетчатки, полезной для пищеварения. Кроме того, он служит источником цинка, фолиевой кислоты, фосфора, калия, магния, витаминов B1 и B6. Приготовить эту закуску элементарно просто: вареный или консервированный нут нужно обсушить на бумажном полотенце, обвалять в специях и растительном масле и запечь в духовке до хрустящей корочки. На Ближнем Востоке, откуда пошло это блюдо, горох традиционно запекают с паприкой, чесноком, зирой и солью, но вы можете добавлять любые специи на свой вкус.