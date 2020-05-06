Доктор Евгений Комаровский рассказал о работе офисов после эпидемии

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06.05.2020, 21:09, Разное

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как работодателям обезопасить своих сотрудников во время работы в офисе после снятия ограничительных карантинных мер, которые связаны с борьбой со вспышкой COVID-19. Прежде всего им необходимо выяснить наличие среди работников людей, входящих в зону риска.
Нужно учитывать, что у сотрудников, которые не входят в зону риска, могут иметься родственники из данной категории. Врач советует обращать внимание на состояние здоровья людей, а для этого необходимо, чтобы работники проходили процедуру измерения температуры. Для лучшей организации рабочего процесса один сотрудник должен занимать не меньше 8 квадратных метров площади, а расстояние между работниками составлять не меньше 2 м.

Необходимо отслеживать влажность воздуха в помещении, где работают люди, при этом важно правильно проветривать комнату, организовывая воздухообмен. Сотрудники после прихода на работу обязаны мыть руки с мылом в течение 30 секунд, а туалет нужно оборудовать так, чтобы люди минимально соприкасались с поверхностями сантехнических приспособлений. Самой главной рекомендацией доктора Комаровского является то, что перед началом работы работодатели должны ознакомиться с разрешениями и законодательством.



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