Попова: В России сложилась уникальная ситуация с коронавирусом

06.05.2020, 21:09, Разное

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с пандемией коронавируса, разворачивающуюся в России, уникальной. Государству удалось быстрее справиться с распространением инфекции, чем другим государствам.

По словам Анны Поповой, в среднем скорость распространения коронавируса была сдержана на два месяца, если сравнивать показатели роста заразившихся жителей в других странах. Кроме того, в РФ этот показатель не превышает трех процентов на территории всего государства не без помощи ограничительных мер.

Если благоприятная картина будет развиваться в таком же духе, то установленные меры начнут снимать в три этапа. Анна Попова полагает, что это позволит минимизировать риски новой волны коронавируса, возникновение которой спрогнозировали медики, отмечает информационный ресурс «Слово и Дело».