Дерево упало на четырехлетнюю девочку в Подмосковье

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06.05.2020, 21:05, Разное

В подмосковной Балашихе на четырехлетнюю девочку упало дерево. Ребенка с множеством травм доставили в больницу, сообщает “Подмосковье сегодня”.

Трагедия произошла в районе Новое Павлино, когда девочка гуляла с мамой в лесу. Одно из деревьев повалило сильным ветром. В настоящее время следователи проводят проверку по факту происшествия.

6 мая также стало известно еще о двух трагических инцидентах с детьми в России. В подмосковном Подольске пятилетний ребенок погиб, выпав из окна на пятом этаже жилого дома, а в Санкт-Петербурге в мусорном баке нашли мертвого младенца.



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