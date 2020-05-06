Помпео: США оказывают самую большую помощь странам, пострадавшим от пандемии

06.05.2020, 21:03, Новости дня

Сражаясь с пандемией коронавируса у себя дома, США одновременно продолжают оказывать значительную помощь своим союзникам и партнерам. Этот факт подчеркивается в заявлении госсекретаря Майка Помпео, распространенном в среду пресс-службой Госдепартамента.

На протяжении более чем полувека, указывается в документе, Соединенные Штаты были и остаются крупнейшим участником и донором международных программ безопасности в области здравоохранения, спасая жизни людей по всей планете. США возглавляли борьбу с лихорадкой Эбола, ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, малярией и другими инфекционными заболеваниями, а также оказывали гуманитарную помощь по всему миру, включая нынешние кризисы в Венесуэле и Сирии.

Сегодня Соединенные Штаты, говорится в заявлении Помпео, продолжают демонстрировать глобальное лидерство в ответ на пандемию COVID-19. Вашингтон выделил дополнительно 128 млн долларов на эти цели. Общий объем американской государственной медицинской, гуманитарной и экономической помощи 120 странам мира уже достиг более 900 млн долларов.

Новое, объявленное в среду, 6 мая, финансирование международных программ, составляет 100 млн долларов, которые будут направлены на профилактику распространения COVID-19, в том числе среди наиболее уязвимых слоев населения – беженцев и мигрантов.

В общей сложности, пожертвования американцев, включая вклад государства, а также средства бизнес-компаний, некоммерческих организаций, благотворительных фондов и частных лиц, достигли около 6,5 млрд долларов, что составляет почти 60% от общего объема международной помощи, выделяемой на борьбу с COVID-19.

«Соединенные Штаты по-прежнему приветствуют высококачественные, транспарентные, бескорыстные вклады всех мировых доноров, нацеленные на борьбу с пандемией», – указывается в заявлении госсекретаря Помпео.