Демократы – против выдвинутого Трампом кандидата на пост в апелляционном суде округа Колумбия

06.05.2020, 21:03, Новости дня

Законодатели-демократы считают, что федеральный судья Джастин Уокер, который является протеже лидера сенатских республиканцев Митча Макконнелла и соратником судьи Верховного суда Бретта Кавано, не обладает достаточным опытом, чтобы стать судьей апелляционного суда в Вашингтоне.

Слушания по кандидатуре Уокера начались в Юридическом комитете Сената в среду.

«Прослужив всего полгода в окружном суде, он выдвигается на пост в апелляционном суде округа Колумбия, – отметила сенатор-демократ Дайан Файнстейн. – За свой небольшой срок работы, судья Уокер, которому всего 37 лет, практически не получил опыта, который необходим для такого повышения».

Уокер, работающий судьей федерального окружного суда в Кентукки с октября прошлого года, близок к Макконнеллу и активно поддерживал Кавано в ходе сенатских слушаний по его кандидатуре в 2018 году.

После того, как президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кавано на пост судьи Верховного суда, Уокер неоднократно выступал в его поддержку на различных кабельных каналах, в том числе Fox News.

Уокер претендует на пост, который освобождается в связи с уходом на пенсию судьи Томаса Гриффита, назначенного при экс-президенте Джордже Буше-старшем. Назначение Уокера не изменит идеологический баланс в суде, где сейчас 7 из 11 мест занимают судьи, назначенные демократами.

Ранее преподававший на юридическом факультете Университета Луисвилла, штат Кентукки, Уокер, тем не менее, обладает обширными связями в Вашингтоне. Он занимал пост помощника Кавано в апелляционном суде округа Колумбия, где тот работал в течение 12 лет, а также был помощником судьи Верховного суда Энтони Кеннеди, которого Кавано сменил в 2018 году.

Апелляционный суд округа Колумбия считается вторым по значимости судом в США, отчасти, поскольку именно он рассматривает многочисленные важные иски против федеральных постановлений. В этом суде ранее работали четверо из действующих судей Верховного суда.

Сенат в понедельник вернулся к работе после шести недель каникул, несмотря на опасения по поводу риска заражения коронавирусом. Сенаторам рекомендовано соблюдать дистанцию в 2 метра и носить маски, а также сократить вспомогательный персонал.