Замминистра обороны объяснил портрет Сталина в храме Вооруженных сил: тем, что “Сталин вернул религию”

06.05.2020, 21:00, Новости дня

Заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов прокомментировал строительство главного храма Вооруженных сил России и объяснил мозаичное панно, на котором в числе прочих изобразили советского государственного деятеля Иосифа Сталина.

На вопрос журналиста, что портрет Сталина в храме вызвал вопросы, военный ответил, что критика идет от “каких-то господ из-за бугра”, а Сталин “вернул религию”.

“Иосиф Виссарионович – это наш Верховный Главнокомандующий, Председатель Совета народных комиссаров. Он на себе вынес всю тяжесть войны, принимал самые ответственные решения. Да и религию в общем-то вернул. Почему мы должны его стыдиться? Из-за того, что какие-то господа из-за бугра велят нам это делать?” – высказался Картаполов.

Представители РПЦ ранее высказались против изображения Сталина в строящемся храме. По мнению главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, “изображения Сталина в храме быть не должно”, так как “с его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории”. По подсчетам историка Дмитрия Поспеловского, за десятилетие (1931—1941 годы) в православии было арестовано или расстреляно от 80 до 85% связщенников РПЦ, в том числе 63% духовенства Московской Патриархии.

Картаполов также рассказал, как у министра обороны Сергея Шойгу вообще возникла идея воздвигнуть главный храм Вооруженных сил к 75-летней годовщине Победы.

“Мы сидели у министра обороны, и он говорит: “Приближается 75-я годовщина Победы и надо в честь этой даты придумать что-то новое, чего еще не было. Может быть храм? Главный храм Вооруженных сил, в ознаменование Великой Победы советского народа”, – рассказал замминистра.

Храм Воскресения Христова, или главный храм Вооруженных сил России, будет находиться на территории парка “Патриот” в Кубинке. На его территории хотят создать галерею “Дорога памяти” длиной в 1418 шагов – столько дней длилась Великая Отечественная война. Средства на строительство выделяют власти Москвы и Подмосковья, а также собираются пожертвования.

Фотографии незаконченной мозаики с изображением Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина, которые хотели нанести на стены храма Вооруженных, были опубликованы ранее в СМИ. После этого часть мозаики с Путиным демонтировали, сославшись на пожелание главы государства.