В основе трех нейродегенеративных заболеваний лежит один белок

06.05.2020, 20:55, Новости дня

Результаты нового исследования показали, что накоплением альфасинуклеина в головном мозге вызвана болезнь Паркинсона, множественная системная атрофия и деменция с тельцами Леви. Ученые определили, что конкретные симптомы определяются формой белка.

Названные нейродегенеративные заболевания существенно отличаются друг от друга по симптоматике, но накопление белка альфа-синуклеина в головном мозге является характерным для всех состояний. У мозга умерших пациентов, которые страдали тремя этими заболеваниями, специалисты выделили образцы белка и проанализировали их структуру. Тщательное изучение позволило выявить две формы альфа-синуклеина: спиральную и цилиндрическую. Первая характерна для болезни Паркинсона и множественной системной атрофии, а вторая – для деменции с тельцами Леви.

Ученые предполагают, что спиральная форма белка могла вызывать более агрессивные и быстрые симптомы.