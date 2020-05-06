 

Орангутаны способны заражать друг друга чесанием

06.05.2020, 20:55, Новости дня

Ученые обнаружили, что калимантанские орангутаны способны заражать друг друга чесанием.

В течение трех месяцев нидерландские биологи следили за девятью взрослыми особями, которые обитают в неволе. Выяснилось, что среди недружественных особей в группе распространенно заразительное чесание. Чаще всего оно проявляется в напряженной социальной ситуации.

Во время исследования специалисты регистрировали все случаи заразного поведения между особями, которые находились в поле зрения друг друга. Обнаружилось, что если орангутаны чаще начинают чесаться, если при них это сделал другой. Орангутаны заражают чесанием друг друга в первые полторы минуты. Специалисты смогли наблюдать заразное чесание в три раза чаще, чем одиночное.



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