 

Лавров и глава МИД Британии вспомнили о работе стран в коалиции

06.05.2020, 20:53, Новости дня

Министры иностранных дел РФ и Великобритании Сергей Лавров и Доминик Рааб в телефонном разговоре вспомнили об опыте работы двух стран в антигитлеровской коалиции и выразили обоюдный настрой на решение проблем, заявили в российском МИД.

«В ходе беседы констатировано неудовлетворительное состояние двусторонних отношений. Выражен обоюдный настрой на решение накопившихся проблем в прагматичном ключе, развитие сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Лавров призвал рассматривать любые возникающие озабоченности без политизации, через профессиональный диалог на основе конкретных фактов», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что разговор состоялся 6 мая по инициативе Лондона. Главы внешнеполитических ведомств обменялись поздравлениями в связи с приближающейся годовщиной Победы.

«Отмечен вклад стран-участниц антигитлеровской коалиции в борьбу с нацизмом. Подчеркнута необходимость использования опыта союзничества в мобилизации усилий мирового сообщества на противодействие современным глобальным вызовам. Особое внимание было уделено задачам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и преодоления ее последствий», – говорится в сообщении.

Обсуждались также сирийское урегулирование, внутриукраинский кризис, работа СБ ООН.

Накануне в МИД Британии заявили, что Лондон поддерживает диалог с Россией по теме противодействия пандемии коронавируса нового типа.



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