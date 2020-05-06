Задержанный в Венесуэле американец раскрыл план по вывозу Мадуро в США

06.05.2020, 20:48, Новости дня

Наемники, задержанные за попытку проникновения в Венесуэлу, должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, которого планировалось вывезли в США. Об этом сообщил американец Александр Денман, задержанный за участие в операции.

«[Мы должны были обеспечить] прибытие самолетов, в том числе самолета, на котором должны были увезти Мадуро. Его должны были увезти в США», – передает ТАСС со ссылкой на видео показаний американского гражданина, показанных телеканалом Venezolana de Television.

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль в воскресенье сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Одним из задержанных, по данным венесуэльских властей, оказался агент управления по борьбе с наркотиками США.

При этом власти США отрицали свою причастность к событиям в Венесуэле.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро.