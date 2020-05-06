Французский писатель назвал главный результат пандемии

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06.05.2020, 20:48, Новости дня

Пандемия коронавируса ускорит перемены, которые уже происходят в современном мире. Такое мнение высказал французский писатель Мишель Уэльбекв в эссе, опубликованном на сайте радиостанции France Inter.

Писатель полагает, что главным результатом пандемии должно стать «ускорение некоторых из уже происходящих перемен».

«В течение нескольких лет технологические достижения, малые (видео по запросу, бесконтактная оплата) или большие (удаленная работа, покупки по интернету, социальные сети), имели лишь одно последствие – сокращение контактов между людьми», – цитирует эссе Уэльбеква ТАСС.

«Эпидемия коронавируса дает разумное обоснование этой тенденции происходящего устаревания человеческих отношений», – пишет он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, каким мир после пандемии коронавируса видят философы. 



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