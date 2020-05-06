 

Стройки в Подмосковье возобновят работу под присмотром «стюардов»

06.05.2020, 20:48, Новости дня

Контролировать соблюдение санитарных норм на стройках в Подмосковье будут специальные «стюарды», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «России-24».

«Для строек мы разработали новый стандарт, сейчас предприятия обязаны, прежде чем начать строить, проверить у своих сотрудников температуру. Будет выделен специальный человек, контролер, стюард, человек, который заботится о тех, кто приходит на работу, вместе с тем контролирует ношение респиратора или маски, соблюдение всех требований, которые предписаны главным санитарным врачом нашего региона», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что контроль является залогом работы предприятия без потери работников.

Воробьев также добавил, что в первое время власти Подмосковья не будут штрафовать граждан за отсутствие медицинских масок в общественных местах.

«Да, ты обязан носить с 12 числа, но первое время тебе будут делать замечания, никто не будет наказывать рублем жестко и принципиально», – сказал губернатор.

Он также сообщил, что в Подмосковье в первую очередь при действующем режиме самоизоляции начнут работать школы, дошкольные учреждения и строительные объекты.



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