“Глупость – краткий путь к счастью”: Максим Виторган рассказал о потери связи с реальностью из-за самоизоляции

06.05.2020, 20:30, Разное

Максим Виторган в микроблоге в Instagram сообщил, что в связи с самоизоляцией потерял связь с реальностью. Недавно артист впервые за длительный период решил прервать карантинный режим и выехать на автомобиле в город, однако транспорт он забыл заправить бензином.

Максим Виторган сообщил, что впервые у него получилось попасть в такое положение. Он не предположил, что перед отъездом необходимо проверить уровень горючего в баке. В результате этого мотор автомобиля отказался работать, а актёр ощутил себя блондинкой. «На фотографии я прошу свою машину продвинуться ещё немного до заправки. Однако она не согласна. Сообщает мне, что предупреждала о последствиях, а последние 3 км ехала на сплошном энтузиазме. Стоит признать, это на самом деле правда. Я выехал в первый раз за месяц в город и потерял чувство реальности. Не припомню, чтобы когда-то со мной такое случалось. Я – блондинка», — отметил артист. Виторган добавил, что глупость является краткой дорогой к счастью, по этой причине он находится на правильном пути. Знаменитость, соблюдая режим самоизоляции, проводит время в компании своей избранницы Нино Нинидзе. Возлюбленные публикуют в Сети различные снимки и танцуют под энергичную музыку на балконе квартиры. Стоит отметить, решение о совместном проживании пара приняла после объявления о соблюдении режима социального дистанцирования.