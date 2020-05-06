Пригожин пообещал в рамках флешмоба спеть «День Победы» 9 мая вместе с Валерией

06.05.2020, 20:30, Новости дня

Всевозможные акции ко Дню Победы помогают россиянам отвлечься и объединиться в такое непростое время, а также выразить почтение всем воевавшим за Россию, сообщил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин.

Участники общероссийской акции «МыВместе» предложили россиянам 9 мая после минуты молчания выйти на балконы и спеть «День Победы». К идее «петь о победе всей страной» присоединились и школьники: участник на видеозапись исполняет песню, которая в последствии будет опубликована в сообществе всероссийского конкурса «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте».

«Это очень классная идея, и мы с супругой (певицей Валерией, – прим. ВЗГЛЯД) в ней также поучаствуем. Я знаю точно, что любое коллективное творчество, единение, приводит к укреплению отношений. Ничто так не объединяет как песня», – говорит Пригожин.

Продюсер объясняет, что подобные мероприятия помогают людям объединиться в какой-то непростой ситуации. Участвуя в различных акциях к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, можно отвлечься от тяжелой обстановки, которая вызвана распространением коронавирусной инфекции.

«Акции пройдут, но впечатления, общий дух и настрой останутся. Сегодня время пожертвований, и не все готовы пропустить все через себя, пожертвовать своими силами, временем, терпением, повседневными прихотями. Лично я, в силу некоторых обстоятельств, даже не знаю многих членов своей семьи, их заслуг перед отечеством, но я точно знаю, что они были полезны обществу каждый в своей мере – кто-то работал в хозяйстве, а кто-то на фронте», – говорит Пригожин.

Он подчеркивает, что различные акции ко Дню Победы – это возможность также выразить почтение тем, кто жил в то непростое время и боролся за нашу свободу.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев выразил мнение, что 9 мая украинцы также поддержат акцию и выйдут на балкон с песней «День победы».