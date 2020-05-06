Мамаев выплатил телеведущей Первого канала Ушаковой компенсацию за поврежденный автомобиль

06.05.2020, 20:30, Разное

Павел Мамаев осуществил выплату 321 тысячи рублей Ольге Ушаковой, являющейся ведущей на Первом канале, в качестве ущерба за нанесенные в 2018 году повреждения ее автомобилю. Об этом было сообщено его адвокатом Игорем Бушмановым.

Ольга Ушакова обратилась в суд с иском о компенсации материального ущерба, оцененного в 321 тысячу рублей, по причине причиненных повреждений принадлежащей ей машине. Ответчиками она назвала Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, которые 8 октября 2018 года участвовали в драке возле гостиницы «Пекин». Во время инцидента было разбито стекло и повреждена задняя дверь автомобиля ведущей.

В мае 2019 году решением Пресненского суда Москвы Мамаев и Протасовицкий были приговорены к лишению свободы на срок 1 год и 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а братья Кокорины – на срок 1,5 года. В конце 2019 года Мамаев и другие участники драки были освобождены по УДО.

Игорь Бушманов сообщил, что после ознакомления с требованиями ведущей, Павлом Мамаевым было принято решение самостоятельно выплатить ей всю указанную в иске сумму, что и было им осуществлено. По словам адвоката, после получения компенсации Ушакова имеет право на отзыв иска ко всем четырем ответчикам.