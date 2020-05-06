 

Мамаев выплатил телеведущей Первого канала Ушаковой компенсацию за поврежденный автомобиль

06.05.2020, 20:30, Разное

Павел Мамаев осуществил выплату 321 тысячи рублей Ольге Ушаковой, являющейся ведущей на Первом канале, в качестве ущерба за нанесенные в 2018 году повреждения ее автомобилю. Об этом было сообщено его адвокатом Игорем Бушмановым.
Ольга Ушакова обратилась в суд с иском о компенсации материального ущерба, оцененного в 321 тысячу рублей, по причине причиненных повреждений принадлежащей ей машине. Ответчиками она назвала Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, которые 8 октября 2018 года участвовали в драке возле гостиницы «Пекин». Во время инцидента было разбито стекло и повреждена задняя дверь автомобиля ведущей.

В мае 2019 году решением Пресненского суда Москвы Мамаев и Протасовицкий были приговорены к лишению свободы на срок 1 год и 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а братья Кокорины – на срок 1,5 года. В конце 2019 года Мамаев и другие участники драки были освобождены по УДО.

Игорь Бушманов сообщил, что после ознакомления с требованиями ведущей, Павлом Мамаевым было принято решение самостоятельно выплатить ей всю указанную в иске сумму, что и было им осуществлено. По словам адвоката, после получения компенсации Ушакова имеет право на отзыв иска ко всем четырем ответчикам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Оксана Самойлова заинтриговала поклонников, опубликовав видео с неизвестным мужчиной

29.04 / Под Москвой горе-вор пытался вскрыть банкомат тяпкой

31.03 / «Высокий сезон» РПЦ

30.04 / Специалисты рассказали, стоит ли дезинфицировать покупки для защиты от коронавируса

14.04 / Вакцина близко? Ученые обнаружили слабое место коронавируса

18.04 / В отношении главного инфекциониста Ставрополья возбуждено уголовное дело

08.04 / Ани Лорак в сексуальном наряде Клеопатры продемонстрировала идеальный пресс

05.04 / Xiaomi протроллила Huawei за отсутствие сервиса Google во флагманских смартфонах P40

27.04 / Еще два россиянина инфицированы коронавирусом на Diamond Princes

09.04 / Скоро закончится: в Минздраве обнадежили страдающих из-за коронавируса россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска