МИД осудил попытку высадки наемников в Венесуэле

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06.05.2020, 20:30, Новости дня

Москва осуждает попытку группы наемников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов против представителей власти, заявили в МИД России.

«С тревогой восприняли информацию о попытке группы наемников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов против представителей законной власти этой страны и ее руководства», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

Подчеркивается, что среди террористов оказались лица, связанные с американскими спецслужбами.

«Организаторы операции даже не пытались себя скрывать, подробно изложив ее детали журналистам, о чем 3 мая опубликован подробный репортаж таким не замеченным в симпатиях к нынешнему правительству Венесуэлы изданием, как The New York Times», – отмечает МИД.

Ведомство подчеркивает, что действия наемников «заслуживают безусловного и решительного осуждения», особенно в условиях «глобальной безжалостной угрозы пандемии коронавируса».

«Уже не вызывают удивления факты, когда политическая зашоренность и зацикленность на задаче отстранения от власти законного президента Венесуэлы, фразеология из серии «все опции на столе» не позволяют некоторым странам реалистично оценить обстановку в новых мировых условиях. Поэтому утверждение Вашингтона, что «правительство США не имеет ничего общего с тем, что произошло в Венесуэле за последние несколько дней», звучат неубедительно», – заявили в МИД.

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль в воскресенье сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Одним из задержанных оказался агент управления по борьбе с наркотиками США. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о задержании сотрудников американских спецслужб.

В Пентагоне заявили, что США непричастны к этим событиям, президент Дональд Трамп открестился от задержанных сотрудников американских спецслужб.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро.



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