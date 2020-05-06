 

На Марсе обнаружили следы существования древних рек

06.05.2020, 20:30, Новости дня

Ученые обнаружили на Марсе следы рек, которые, вероятно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад, сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Communications.

Ученые-исследователи из Утрехтского университета изучили снимки, сделанные НАСА c орбиты Марса при помощи камеры HiRISE.

«Несмотря на то, что сегодня поверхность Марса в основном сухая и холодная, … существуют геоморфные свидетельства в пользу прежнего существования там жидкой воды. … Орбитальные исследования выявили скопления пород с рельефом флювиального типа», – передает РИА «Новости» результаты исследования.

Уточняется, что ученые обратили внимание на скалистое образование в северо-западной части равнины Эллада в южном полушарии высотой 200 метров и возрастом около 3,7 млрд лет. По мнению исследователей, такой утес мог сформироваться под влиянием рек, которые должны были непрерывно протекать на планете как минимум в течение 100 тыс. лет.

Такое объяснение позволит продвинуться в изучении климата Марса на раннем этапе существования, отмечено в исследовании.

Напомним, в марсианскогом метеорите, найденном в Антарктиде в 1984 году, ученые обнаружили молекулы органики, похожие по структуре на аминокислоты и другие азотосодержащие вещества.



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