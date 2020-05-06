“Было невыносимо жарко”: Лариса Долина рассекретила подробности участия в шоу “Маска”

06.05.2020, 20:30, Разное

Финал российского музыкального шоу “Маска” состоялся 26 марта. Исполнительница Лариса Долина, едва не ставшая победительницей, рассекретила подробности участия в проекте, а также пояснила о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться.

Народная артистка РФ, по сравнению с другими конкурсантами, не имела возможности сама выбрать маску. Ларисе Долиной предложили костюм Оленя и он ей сразу понравился. Последний состоял из семи частей и шлема, был очень тяжелым и громоздким. Несмотря на это, Долина забывала о трудностях, когда оказывалась на съемочной площадке. В шлеме артистке было не совсем удобно, так как в нем проделали слишком мелкие отверстия для глаз, поэтому приходилось контролировать движения по сцене и отказаться от восхождения и спуска по крутой лестнице в одном из эпизодов.

“В костюме иногда приходилось проводить по несколько часов, было невыносимо жарко”, – признается знаменитость в интервью журналистам “СтарХита”. Дочь узнала Ларису Долину в костюме Оленя с первых нот, а на расспросы друзей исполнительница хита “Три розы” не отвечала. Самым трудным было скрыть вокальные данные, ведь жюри сразу предположили, что маска Оленя скрывает Ларису Долину.

Участница проекта “Маска” смогла раскрыться во время съемок на 99% и считает это большим счастьем. Долина сравнила себя с образом, который ей пришлось примерить. Олень – очень красивое и гордое животное, певица тоже по природе является таким человеком, “но без лишней гордыни”.